Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ против «Астаны» (94:74).
«Хочу поздравить всех с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку! Невероятная атмосфера, особенно когда началась игра «кость в кость». Было много физической борьбы на каждом сантиметре площадки, много контакта и фолов. К сожалению, имеем одно удаление, и я надесь, что в следующей встрече Малик сможет сыграть.
В предыдущем нашем матче с «Астаной» была такая же жесткая борьба, но мы не смогли найти ответ. Сегодня в «Молоте» парни дали ответ по физике, по ментальности, выиграли подбор и играли, как воины. Сейчас самое главное – восстановиться и готовиться к «Локо», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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