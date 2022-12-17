Хэм оценил выступление запасного, Томаса Брайанта, в матче с «Наггетс». Он набрал 21 очко

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал выступление команды в матче с «Денвер Наггетс» (126:108).
В частности, Хэм отметил запасного, Томаса Брайанта, который заменил Энтони Дэвиса и набрал 21 очко, а также сделал шесть подборов и отдал одну передачу.
«Чертовски хорошая работа, парни. Мы потеряли опору в перерыве, но все внесли свой вклад. Все внесли свой вклад, а это то, что делает семья: Макс, Расселл, Леброн, Деннис и Пэт. Все, на ком была майка «Лейкерс».
Но хочется выделить одного парня — парня, остававшегося к группе готовности, которому пришлось выйти на площадку и напрячь свою задницу в игре против двукратного MVP. И он сделал своё дело», – сказал специалист на пресс-конференции.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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