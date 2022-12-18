Леброн – второй по возрасту игрок в истории НБА, набравший 30+ очков в трёх играх подряд

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс установил очередное историческое достижение в матче с «Денвер Наггетс», состоявшемся вчера, 17 декабря.

Напомним, «Лейкерс» победили со счётом 126:108. Леброн стал самым результативным игроком в составе «озёрников», набрав 30 очков, сделав девять подборов и отдав четыре передачи.

Таким образом, 37-летний Джеймс стал вторым по возрасту игроком в истории лиги, набравшим более 30 и более очков в трёх играх подряд. Лидерство же по этому показателю удерживает легендарный Майкл Джордан, сделавший это в 2002 году. На тот момент ему было 38 лет.

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