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Лиллард: люди, не включающие меня в список лучших снайперов НБА, — безумцы

Лиллард: люди, не включающие меня в список лучших снайперов НБА, — безумцы
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» американец Дэмьен Лиллард считает, что заслуживает места в списке лучших снайперов в истории лиги уже на данном этапе карьеры.

«Я смотрю социальные сети, где говорят о лучших снайперах всех времён, и люди сходят с ума, когда упоминается моё имя. Учитывая количество «трёшек», что я забросил, последовательность, с которой я это делаю, и уровень сложности, я считаю людей, не говорящих обо мне, безумцами.

Очевидно, Стеф [Карри] – величайший, но я не понимаю, почему я не могу идти за ним в обсуждениях, учитывая сложность моих бросков и то, насколько легко я это делаю. Любопытно, что люди скажут обо мне в будущем», – приводит слова Лилларда пресс-служба команды.

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