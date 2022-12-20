Леброн Джеймс не сыграет с «Финиксом» из-за травмы

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит встречу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» из-за боли в левом голеностопе, сообщает инсайдер Брэд Тёрнер в своих социальных сетях.



Помимо Джеймса, в составе «Лейкерс» будут отсутствовать Энтони Дэвис (боли в правом голеностопе) и Остин Ривз (растяжение связок правого голеностопного сустава). Под вопросом также участие во встрече Патрика Беверли.



Всего в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 27,0 очка, совершая 8,5 подбора и отдавая 6,5 результативной передачи.



Ранее сообщалось, что этот матч пропустит лидер «Финикса» Девин Букер.



«Финикс Санз» с 18 победами и 12 поражениями располагается на четвёртой позиции в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» с 13 победами и 16 поражениями находится на 12-й позиции.

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