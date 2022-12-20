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Донован Митчелл: непросто видеть, как в Юте издеваются над чернокожими

Донован Митчелл: непросто видеть, как в Юте издеваются над чернокожими
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл вспомнил о своём выступлении за «Юту Джаз». Там он играл до перехода в «Кливленд».

«Находясь в Юте, я сталкивался со многими вещами. Я ещё открыто не говорил об этом, но это было тяжело. Это просто отнимало у меня энергию. Видеть, как над чернокожими детьми издеваются из-за их цвета кожи. Видеть, как маленькая девочка [Изабелла Тиченор] вешается, потому что над ней издеваются.

Однажды меня остановила полиция и потребовала показать удостоверение личности. Такое отношение навсегда заставило меня задуматься, что происходит в Юте с молодым чернокожим парнем, который не обладает такой силой, чтобы просто сказать: «Вот кто я такой». Я принимал всё это близко к сердцу», — приводит слова Митчелла Andscape.

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