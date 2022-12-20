Донован Митчелл – о «Кливленде»: мы не Леброн Джеймс
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Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл поделился мнением о потенциале команды.
«Мы не Леброн Джеймс. Но как коллектив в конечном счёте мы можем достичь его уровня, если будем действовать сообща. Мы хотим вернуть этому городу ещё одно чемпионство. Наши фанаты полны энтузиазма. У нас есть необходимые навыки. У нас есть потенциал достичь этого. Мы играем не для того, чтобы сказать: «А давайте попадём в плей-офф». Наша цель — выиграть чемпионат и играть в меру своих возможностей. Город видел это однажды и, надеюсь, увидит снова», — приводит слова Митчелла Andscape.
За время существования «Кливленд» один раз становился чемпионом НБА. Это случилось в 2016 году.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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