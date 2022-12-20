Названы 5 игроков НБА с худшим процентом реализации трёхочковых бросков в сезоне-2022/2023

Названы пять игроков с худшим процентом попадания трёхочковых бросков в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Списком на своих страницах в соцсетях поделился аналитик телеканала ESPN Кирк Голдсберри. В него вошли 50 самых активных игроков сезона.

Первое место в антирейтинге занял разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг. Попал в него и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Пять игроков с худшим процентом реализации трёхочковых бросков в сезоне-2022/2023:

1. Трей Янг («Атланта Хоукс») – 28,8% реализации.

2. Ар Джей Барретт («Нью-Йорк Никс») – 30,1% реализации.

3. Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс») – 30,9% реализации.

4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») – 31,2% реализации.

5. Кевин Портер («Хьюстон Рокетс») – 31,3% реализации.

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