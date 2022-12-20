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Джей Джей Редик назвал игрока, которого хотел бы видеть в сегодняшней НБА

Джей Джей Редик назвал игрока, которого хотел бы видеть в сегодняшней НБА
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Бывший игрок НБА, а ныне известный эксперт ESPN Джей Джей Редик рассказал, что был бы рад видеть в сегодняшней лиге серба Предрага Стояковича. Стоякович завершил карьеру в конце 2011 года.

«Кто-то спросил у меня в «Твиттере», какого игрока я хотел бы видеть в сегодняшней НБА? Я сказал, что Предрага. Предраг для меня — забытая легенда. В сегодняшней НБА он был бы убийцей. Впрочем, не буду говорить, что он не был таким во время собственной карьеры», — приводит слова Редика Yardbarker со ссылкой на Taylor Rooks x JJ Redick.

Стоякович провёл в НБА более 800 матчей. Он является чемпионом лиги, трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В составе сборной Югославии Предраг стал чемпионом мира в 2002 году и чемпионом Европы в 2001-м.

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