Джей Джей Редик назвал игрока, которого хотел бы видеть в сегодняшней НБА

Бывший игрок НБА, а ныне известный эксперт ESPN Джей Джей Редик рассказал, что был бы рад видеть в сегодняшней лиге серба Предрага Стояковича. Стоякович завершил карьеру в конце 2011 года.
«Кто-то спросил у меня в «Твиттере», какого игрока я хотел бы видеть в сегодняшней НБА? Я сказал, что Предрага. Предраг для меня — забытая легенда. В сегодняшней НБА он был бы убийцей. Впрочем, не буду говорить, что он не был таким во время собственной карьеры», — приводит слова Редика Yardbarker со ссылкой на Taylor Rooks x JJ Redick.
Стоякович провёл в НБА более 800 матчей. Он является чемпионом лиги, трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В составе сборной Югославии Предраг стал чемпионом мира в 2002 году и чемпионом Европы в 2001-м.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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