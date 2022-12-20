Дэмьен Лиллард стал лучшим снайпером в истории франшизы

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард превзошёл достижение легендарного баскетболиста Клайда Дрекслера и стал лучшим снайпером в истории франшизы.

В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) Лиллард реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Дрекслеру (18 040 очков).

Всего в этой встрече Дэмьен набрал 28 очков, совершил три подбора и отдал шесть результативных передач, став вторым по результативности игроком матча.

На данный момент «Блэйзерс» занимают седьмое место в таблице Западной конференции. На счету команды 17 побед при 14 поражениях. Следующий матч «Портленд» проведёт вновь с «Оклахомой».

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