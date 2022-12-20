Экс-игрок НБА ответил на вопрос о возможных сложностях из-за переезда в Россию

Новичок «Локомотива-Кубань», 29-летний форвард с гражданством США и Тринидада и Тобаго Девон Акун-Пёрселл признался, что у него не должно возникнуть проблем с адаптацией после переезда в Россию, так как в краснодарском клубе у него есть приятель. Также важную роль сыграет более мягкий климат Краснодара по сравнению с остальными регионами нашей страны.

«Важно знать, куда ты едешь, поэтому я, конечно, наводил справки. Все ребята, с кем общался, очень хорошо отзывались о клубе, о Краснодаре. Конечно, больше всего мне было интересно узнать мнение тех, кто уже здесь играл. Я говорил и с Джонатаном Мотли, и с моим хорошим приятелем Стэнтоном Киддом. Ещё и мой агент очень подробно рассказал о команде, о городе.

Я сейчас во Флориде, тут отличная погода. И мне сказали, что у вас не так холодно, как рассказывают про остальную часть России. Это здорово (смеётся)!» — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В 2018 году Девон присоединился к лагерю «Денвер Наггетс», после чего подписал с клубом контракт. Однако в декабре Акун-Пёрселл перебрался в Европу, где играл в чемпионатах Израиля, Франции и Турции. Последним клубом форварда был «Галатасарай».

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?