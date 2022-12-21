«Это просто безумие». Тренер Карри по физподготовке — о способностях Стефена

Брэндон Пэйн, тренер по физподготовке звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, поражён формой своего подопечного в этом сезоне и его способностью прогрессировать в таком возрасте.

«Я не думал, что в 34 года он всё ещё будет становиться быстрее. Но никто не догадывается, что в 35 лет он станет сильнее и будет двигаться по паркету ещё быстрее и лучше, чем в то время, когда ему было 23–24 года. Это просто безумие», — приводит слова Пэйна The Athletic.

Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Стефен восемь раз принимал участие в Матче звёзд НБА, шесть раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: