Шакил О’Нил высказался о перспективах «Никс» в этом сезоне НБА

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил поделился мнением о перспективах «Нью-Йорк Никс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я рад за «Никс», но уж слишком радоваться не буду. Они выиграли семь матчей [подряд], поднялись на шестое место на Востоке, ну и ну. Но я не думаю, что они смогут пройти первый раунд плей-офф», — сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч закончился уверенной победой баскетболистов «Никс». Счёт матча – 132:94. В следующем туре «Нью-Йорк» сыграет с клубом «Денвер Наггетс». Эта встреча состоится 22 декабря и начнётся в 3:30 мск.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: