Шакил О’Нил высказался о перспективах «Никс» в этом сезоне НБА
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Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил поделился мнением о перспективах «Нью-Йорк Никс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я рад за «Никс», но уж слишком радоваться не буду. Они выиграли семь матчей [подряд], поднялись на шестое место на Востоке, ну и ну. Но я не думаю, что они смогут пройти первый раунд плей-офф», — сказал О’Нил в эфире NBA on TNT.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч закончился уверенной победой баскетболистов «Никс». Счёт матча – 132:94. В следующем туре «Нью-Йорк» сыграет с клубом «Денвер Наггетс». Эта встреча состоится 22 декабря и начнётся в 3:30 мск.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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