Тренер «Детройта»: в нападении Богданович равен Гарнетту. Это игрок Матча всех звёзд

Дуэйн Кейси, главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», считает, что хорватский форвард Боян Богданович должен принять участие в предстоящем Матче всех звёзд.

«Надеюсь, люди не станут критично смотреть на наше выступление, поскольку мы являемся перестраивающейся командой, и не проигнорируют его. Как по мне, Боян – игрок уровня Матча всех звёзд. За свою карьеру я тренировал немало форвардов: [Дирка] Новицки, [Демара] Дерозана, Кевина Гарнетта… И он соответствует им в нападении», – приводит слова специалиста издание The Detroit News.

Ранее стало известно, что Богдановичем заинтересовались в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Новость по теме «Лейкерс» намерены подписать Бояна Богдановича

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: