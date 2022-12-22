Лавин рассчитывает перейти в «Лейкерс»

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин рассчитывает перебраться в «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках обмена, сообщает Heavy.
«Лавин хочет в «Лейкерс», это очевидно. Его агенты хотят, чтобы он играл в Лос-Анджелесе, а в том году они пускали слухи о его контракте и готовили почву для возможного перехода. Проблема лишь в том, что «Лейкерс» некого обменять на Лавина. Они могут отправить только Энтони Дэвиса. Но в теории это возможно, потому что он из Чикаго. По сути, в этом случае «Буллз» и «Лейкерс» обменяются звёздами, у которых есть проблемы со здоровьем. Но, если оба в оптимальной форме, Дэвис несравнимо лучше», — приводит Heavy слова одного из управляющих клубом Восточной конференции на правах анонимности.
Ранее у Зака Лавина произошёл конфликт с другой звездой «Чикаго» Демаром Дерозаном. Лавин летом подписал с «Буллз» новый пятилетний контракт на $ 215,6 млн.
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