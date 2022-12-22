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В «Лейкерс» хотят узнать мнения нескольких докторов о травме Энтони Дэвиса

В «Лейкерс» хотят узнать мнения нескольких докторов о травме Энтони Дэвиса
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Руководство и тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» намерены ознакомиться с мнениями нескольких докторов по поводу травмы звёздного форварда команды Энтони Дэвиса, сообщает Bleacher Report.

Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» и выбыл из-за травмы правой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся на площадку лишь через два-три месяца.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

«Лейкерс» после 31 матча с показателями 13-18 располагается на 13-м месте в Западной конференции.

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