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Леброн Джеймс назвал клуб НБА, матчи с которым занимают особое место в его сердце

Леброн Джеймс назвал клуб НБА, матчи с которым занимают особое место в его сердце
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» высказался о том, насколько для него важны встречи с этой командой. Именно во время встречи с «Кингз» произошёл дебют Джеймса в НБА. Он состоялся в 2003 году. Леброн тогда набрал 25 очков.

«Встречи с Сакраменто всегда будет занимать особое место в моём сердце», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Сакраменто» со счётом 120:134. Леброн стал самым результативным игроком матча. Джеймс набрал 31 очко, сделал шесть подборов и отдал 11 передач. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Кевин Хаертер. На его счету 26 очков.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

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