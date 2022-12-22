Леброн Джеймс высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Кингз»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (120:134).



«Некоторые наши парни выбыли. Другие должны были взять ответственность на себя. У нас не получилось», — сказал Джеймс на пресс-конференции.



Напомним, Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Джеймс набрал 31 очко, совершил шесть подборов и отдал 11 результативных передач. Самым результативным у хозяев был защитник Кевин Хаертер. В его активе 26 очков. В следующем туре «Лос-Анджелес» сыграет на домашней площадке с «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоится 24 декабря.

Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировки: