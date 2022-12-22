Назван звёздный игрок НБА, который может запросить клуб об обмене

Разыгрывающий клуба «Атланта Хоукс» Трей Янг может стать следующий звёздным игроком, который запросит обмен. Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс, ссылаясь на мнение руководителей клубов НБА. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях.



Сообщается, что Янг может потребовать обмен, если «Хоукс» не добьются прогресса во время плей-офф.

В настоящий момент «Атланта» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Баскетболисты «Хоукс» одержали 16 побед и потерпели столько же поражений. Лидером на Западе является «Милуоки Бакс» (22 победы при девяти поражениях). В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Атланта» сыграет с клубом «Детройт Пистонс». Встреча состоится 24 декабря.

Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков: