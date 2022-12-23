Лидер «Мемфиса» рассказал о значимости рождественского матча с «Голден Стэйт»

Лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Даже с учётом пяти поражений «воинов» в шести последних матчах разыгрывающий признаётся, что о недооценке соперника не может быть и речи.
«Эта команда выбила нас из плей-офф, поэтому мы, несомненно, хотим взять реванш. Все осознают значимость «Голден Стэйт» для баскетбола за последние пару лет. Они чемпионы лиги и хотят защитить титул. Поэтому независимо от их текущих выступлений «Уорриорз» по-прежнему являются одной из лучших команд НБА. Они могут очень быстро исправить своё положение», — приводит слова Моранта Fadeaway World.
Напомним, матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» пройдёт в ночь с 25 на 26 декабря мск.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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