Тейтум назвал причины игрового спада «Бостона» в последних матчах
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выразил мнение, что одной из причин неудовлетворительного результата команды в последних матчах (1-5) может быть скованность игроков на площадке.
«Мы должны снова научиться побеждать. Я думаю, это не так просто, но нам нужно вновь добиться того, чтобы каждый игрок получал удовольствие. Мне кажется, мы играем немного робко и скованно, а в баскетболе ты должен чувствовать себя свободнее и выходить на паркет с хорошим настроением», — сказал Тейтум на пресс-конференции.
На данный момент «Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции. На счету команды 22 победы при 10 поражениях. Следующий матч «Селтикс» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз».
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