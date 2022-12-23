Дюрант считает, что многие технические фолы в его сторону не обоснованы

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант посетовал на то, что судьи в большинстве случаев дают ему технический фол без веских на это причин.
«Я хочу сказать, что 7 из 10 технических фолов мне выписали по причине того, что я слишком громко разговаривал с судьями. Даже без использования в речи нецензурных выражений… Я мог просто крикнуть: «Оу, это фол», после чего судьи применяли санкции», — написал Дюрант в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 31 матче, в среднем набирая 30,1 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,3 результативной передачи. На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. На счету команды 20 побед при 12 поражениях.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.
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