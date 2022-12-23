«Мы находимся на дне». Стив Керр — о серии поражений «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр намекнул, что не стоит делать поспешных выводов о перспективах команды в этом сезоне, несмотря на неудачный старт и серию поражений в последних матчах.
«Последние две ночи для меня были очень, очень тяжёлыми. Мы сейчас находимся на дне. Но вспомните, как в марте прошлого сезона мы проиграли 9 из 11 матчей, а через несколько месяцев праздновали чемпионство. Так что мы знаем, как выкарабкиваться из этой ситуации», — приводит слова Керра Clutch Points.
На данный момент действующие чемпионы НБА занимают 11-е место в таблице Западной конференции. На счету «Голден Стэйт» 15 побед при 18 поражениях. При этом в последних 10 матчах «воины» лишь трижды сумели выиграть.
«Голден Стэйт Уорриорз» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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