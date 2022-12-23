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Эксперт раскритиковал Джа Моранта за слова о соперниках в Западной конференции

Эксперт раскритиковал Джа Моранта за слова о соперниках в Западной конференции
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Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал лидера «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта за высказывания об отношении к конкурентам по Западной конференции.

Ранее Джа Морант назвал «Селтикс» в качестве самого сложного соперника в лиге, но отметил, что не опасается ни одного соперника по Западной конференции.

«В последний раз, когда «Гриззлиз» выходили в финал Западной конференции, Джа Моранту было всего 13 лет. Неужели я что-то пропустил? Нет, не думаю. «Мемфис» не настолько хорош. У вас нет ни Шакила О’Нила, ни Коби Брайанта, ни Тима Данкана», — приводит слова Шарпа Fadeaway World.

Последний раз в финал Западной конференции «Мемфис» выходил в сезоне-2012/2013. Это лучший результат клуба с 1995 года, когда «Гриззлиз» присоединились к НБА.

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