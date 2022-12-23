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«Индиана» планирует подписать новый контракт с Майлзом Тёрнером

«Индиана» планирует подписать новый контракт с Майлзом Тёрнером
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«Индиана Пэйсерс» намерена сохранить в команде центрового Майлза Тёрнера и уже ведёт переговоры с игроком о подписании нового контракта, сообщает инсайдер издания The Athletic Шэмс Чарания.

Текущее соглашение 26-летнего баскетболиста истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Тёрнер хотел бы получать не менее $ 20 млн за сезон. Не исключается, что Майлза обменяют в «Торонто Рэпторс» или «Лос-Анджелес Лейкерс». В частности, калифорнийская команда пыталась обменять Тёрнера ещё в межсезонье.

В нынешнем сезоне Майлз Тёрнер принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 16,7 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 1,5 результативной передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что для 26-летнего центрового на данный момент это самый результативный сезон в карьере.

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