Лука Дончич стал лидером сезона по числу игр с 40+ очками

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич вышел на чистое первое место среди игроков НБА по количеству матчей в сезоне с 40+ очками, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня, 24 декабря, словенский баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и отдал 10 результативных передач, став самым результативным игроком встречи с «Хьюстон Рокетс» (112:106). Таким образом, на счету Дончича в этом сезоне стало шесть игр, в которых он сумел преодолеть отметку в 40 очков.

Лука обошёл по этому показателю Джейсона Тейтума («Бостон Селтикс»), Девина Букера («Финикс Санз»), Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Джоэла Эмбиида («Филадельфия Сиксерс»), у которых таких матчей пять.

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