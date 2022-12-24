«Дончич — лучший игрок в мире». Наставник «Далласа» — о 50 очках Луки

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал феноменальную результативность лидера команды Луки Дончича в матче c «Хьюстон Рокетс» (112:106), который состоялся сегодня, 24 декабря.

«Лука — это Лука. Он лучший игрок в мире и доказал это сегодня, взяв на себя всю нагрузку в атаке. Я не знаю, что ещё сказать о нём. Он был невероятен сегодня», — приводит слова Кидда ESPN AR.

Напомним, в матче с «Рокетс» словенский баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и отдал 10 результативных передач, став самым результативным игроком встречи. Это позволило ему выйти на первое место среди игроков НБА по количеству матчей в сезоне с 40+ очками.

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