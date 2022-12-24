Тейтум рассказал, в чём «Голден Стэйт» был сильнее «Бостона» в финале прошлого сезона НБА

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал отсутствие опыта игры в решающих стадиях одной из основных причин поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии прошлого сезона НБА.

«В плане таланта мы не сильно уступали «Уорриорз». Но было видно, что у них уже был опыт игры в финалах. Мы чувствовали, что они не паникуют. Они просто были психологически сильнее нас, а это стало для нас тяжёлой пилюлей, которую мы не смогли проглотить», — приводит слова Тейтума ESPN AR.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2 обыграл «Бостон Селтикс» в финальной серии сезона-2021/2022 и в четвёртый раз в новой истории стал чемпионом лиги.

На данный момент «Бостон» занимает первое место в таблице Восточной конференции, «Голден Стэйт» располагается на 11-м месте на Западе.

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«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.