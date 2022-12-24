Томпсон — про критику Баркли: пусть продолжает болтать, что я должен доказывать?

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон сожалеет, что ответил на критику бывшего игрока НБА, а ныне эксперта Чарльза Баркли.

Напомним, Баркли в конце октября заявил, что Томпсон «уже не тот». Это вызвало эмоциональную реакцию у Клэя, который посчитал критику несправедливой и добавил, что ему нужно больше времени, чтобы вернуться к игре на высоком уровне.

«Да, чувак, я злюсь, что вообще затронул эту тему. Но только время всё может показать. Я просто должен играть в баскетбол, а болтуны пусть продолжают критиковать. Что ещё я должен доказывать? На данный момент это всё пустяки, мне нечего терять», — сказал Томпсон в интервью Sports Illustrated.

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