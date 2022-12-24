Инсайдер оценил шансы на обмен Расселла Уэстбрука из «Лейкерс»

Инсайдер Джован Бух назвал маловероятным обмен разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука в ближайшее время.

«Насколько мне известно, на данный момент обмен Расса не обсуждается. Я думаю, исключением будет тот факт, если они добавят ещё два драфт-пика. Но единственным теоретическим вариантом остаётся обмен с одним драфт-пиком или вообще без него, а на данный момент это просто невозможно», — приводит слова Буха Fadeaway World.

В этом сезоне после перевода на скамейку запасных Уэстбрук набирает 14,5 очка, отдаёт 7,6 результативной передачи и совершает 6,2 подбора в среднем за игру. На данный момент «Лейкерс» занимают 13-е место в таблице Западной конференции. На счету команды 13 побед в 32 матчах.

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