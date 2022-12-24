Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли центровой ЦСКА Никола Милутинов, Евгений Минченко («Автодор»), Крис Хортон («Локомотив-Кубань»), Никола Ребич («Пари Нижний Новгород») и Томас Эртель («Зенит»).
Милутинов набрал 18 очков и сделал восемь подборов в матче с московским МБА (92:75). 16 очков и девять подборов Минченко внесли вклад в победу саратовского клуба над «Минском» (88:77).
Хортон в матче «Локомотива-Кубань» с пермской «Пармой-Пари» (88:86) записал на свой счёт 15 очков и девять подборов. 16 баллов и шесть передач Ребича принесли нижегородцам победу в матче с «Самарой» (83:60). 25 очков Эртеля помогли петербуржцам обыграть красноярский «Енисей» (78:59).
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