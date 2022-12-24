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Лука Дончич объяснил свою высокую результативность в матче с «Хьюстоном»

Лука Дончич объяснил свою высокую результативность в матче с «Хьюстоном»
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о своей результативности в матче регулярного чемпионата НБА c «Хьюстон Рокетс» (112:106).

«Иногда ты знаешь, что у тебя будет залетать больше бросков, чем обычно. Когда ты чувствуешь себя максимально заведённо, то понимаешь, что всё попадёт в цель. Нельзя сказать, что такие матчи простые. Но мои партнёры по команде доверяли мне, у «Хьюстона» молодая команда с большим количеством талантов», — приводит слова Дончича Eurohoops.

Напомним, в матче с «Рокетс» словенский баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и отдал 10 результативных передач, став самым результативным игроком встречи. Это позволило ему выйти на первое место среди игроков НБА по количеству матчей в сезоне с 40+ очками.

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