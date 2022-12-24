Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри возглавил список игроков НБА по дальности трёхочковых, Дончич – 10-й

Карри возглавил список игроков НБА по дальности трёхочковых, Дончич – 10-й
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри возглавил список действующих игроков лиги, совершающих самые дальние трёхочковые броски.

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – 8,41 м*;
2. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») – 8,38 м;
3. Трей Янг («Атланта Хоукс») – 8,35 м;
4. Эрик Гордон («Хьюстон Рокетс») – 8,32 м;
5. Кристапс Порзингис («Вашингтон Уизардс») – 8,29 м;
6. Джордан Пул («Голден Стэйт Уорриорз») – 8,26 м;
7. Джон Уолл («Лос-Анджелес Клипперс») – 8,23 м;
8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») – 8,17 м;
9. Джейден Айви («Детройт Пистонс») – 8,17 м;
10. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 8,17 м.

* средняя дистанция

Новость по теме
«Такой травмы у меня ещё не было». Стефен Карри — о сроках возвращения

Клей Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022