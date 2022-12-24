Карри возглавил список игроков НБА по дальности трёхочковых, Дончич – 10-й

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз», американец Стефен Карри возглавил список действующих игроков лиги, совершающих самые дальние трёхочковые броски.

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – 8,41 м*;

2. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») – 8,38 м;

3. Трей Янг («Атланта Хоукс») – 8,35 м;

4. Эрик Гордон («Хьюстон Рокетс») – 8,32 м;

5. Кристапс Порзингис («Вашингтон Уизардс») – 8,29 м;

6. Джордан Пул («Голден Стэйт Уорриорз») – 8,26 м;

7. Джон Уолл («Лос-Анджелес Клипперс») – 8,23 м;

8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») – 8,17 м;

9. Джейден Айви («Детройт Пистонс») – 8,17 м;

10. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 8,17 м.

* средняя дистанция

Клей Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке: