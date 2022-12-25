Инсайдер назвал сроки возвращения в строй Девина Букера

Авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил в своих социальных сетях о скором возвращении на паркет лидера «Финикс Санз» Девина Букера.

По информации источника, защитник должен принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс», который состоится 26 декабря (6:30 мск). Напомним, Букер был вынужден пропустить три игры из-за травмы паха.

В этом сезоне Девин принял участие в 28 матчах, набирая в среднем за игру 28 очков, совершая 4,8 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи. На данный момент «Финикс» располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции. На счету команды 19 побед при 14 поражениях.

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