Леброн Джеймс назвал величайшую рождественскую игру за всю историю НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал матч НБА 2016 года между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» величайшей рождественской игрой за всю историю лиги.

Леброн разместил в своих социальных сетях соответствующий постер к игре, на котором был изображён он сам и Стефен Карри, и подписал его фразой «Самый великий». Напомним, Джеймс провёл в «Кавальерс» значительную часть своей карьеры (с 2003 по 2010 и с 2014 по 2018 годы).

Рождественский матч 2016 года запомнился камбэком «Кливленда», во главе с Леброном команде удалось сократить отставание в 14 очков по ходу четвёртой четверти и опередить «Голден Стэйт» всего на одно очко (109:108).

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.