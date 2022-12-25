Леброн Джеймс назвал величайшую рождественскую игру за всю историю НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал матч НБА 2016 года между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» величайшей рождественской игрой за всю историю лиги.
Леброн разместил в своих социальных сетях соответствующий постер к игре, на котором был изображён он сам и Стефен Карри, и подписал его фразой «Самый великий». Напомним, Джеймс провёл в «Кавальерс» значительную часть своей карьеры (с 2003 по 2010 и с 2014 по 2018 годы).
Рождественский матч 2016 года запомнился камбэком «Кливленда», во главе с Леброном команде удалось сократить отставание в 14 очков по ходу четвёртой четверти и опередить «Голден Стэйт» всего на одно очко (109:108).
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.
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