«Ценю это как игрок». Дюрант — об изменениях, которые внёс Жак Вон после ухода Стива Нэша

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что ему нравятся изменения, которые внёс главный тренер команды Жак Вон после ухода с этого поста Стива Нэша. В частности, он отметил пользу быстрых тайм-аутов после нескольких ошибок в защите.
«Мне нравится, когда он берёт такие тайм-ауты. Это заставляет нас быть начеку. Тренерский штаб и арена — все начеку, зная, что мы пытаемся выиграть этот матч. Мне нравится его скорость принятия решений. Жак начал делать это с первых дней работы в нашей команде… Я ценю это как игрок.
Парни понимают, что совершили ошибку, но тренерский штаб объясняет, как именно это произошло. Мы можем посмотреть всё на планшете, это всегда полезно для нас», — приводит слова Дюранта Clutch Points.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 25 декабря 2022
-
11:45
-
11:27
-
10:47
-
10:30
-
10:07
-
10:02
-
07:00
-
00:56
- 24 декабря 2022
-
23:47
-
22:53
-
22:13
-
20:43
-
18:51
-
18:03
-
16:54
-
16:22
-
14:52
-
13:54
-
13:37
-
12:56
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
11:25
-
10:50
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:14
-
09:02
-
07:32
-
06:38
-
05:27
-
00:50