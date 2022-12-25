«Ценю это как игрок». Дюрант — об изменениях, которые внёс Жак Вон после ухода Стива Нэша

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что ему нравятся изменения, которые внёс главный тренер команды Жак Вон после ухода с этого поста Стива Нэша. В частности, он отметил пользу быстрых тайм-аутов после нескольких ошибок в защите.

«Мне нравится, когда он берёт такие тайм-ауты. Это заставляет нас быть начеку. Тренерский штаб и арена — все начеку, зная, что мы пытаемся выиграть этот матч. Мне нравится его скорость принятия решений. Жак начал делать это с первых дней работы в нашей команде… Я ценю это как игрок.



Парни понимают, что совершили ошибку, но тренерский штаб объясняет, как именно это произошло. Мы можем посмотреть всё на планшете, это всегда полезно для нас», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

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