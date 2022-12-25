Бэйлесс: Джордан посмеивается над Леброном

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс в очередной раз высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе после очередного поражения калифорнийской команды.



В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл третий матч подряд, на этот раз уступив «Шарлотт Хорнетс», который занимает предпоследнее место в Восточной конференции, со счётом 130:134.



«Где-то Майкл Джордан посмеивается над Леброном Джеймсом», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.



Стоит отметить, что Майкл Джордан является владельцем «Шарлотт Хорнетс».



Леброн Джеймс в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 27,4 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 6,7 результативные передачи.

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