Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бэйлесс: Джордан посмеивается над Леброном

Бэйлесс: Джордан посмеивается над Леброном
Комментарии

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс в очередной раз высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе после очередного поражения калифорнийской команды.

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл третий матч подряд, на этот раз уступив «Шарлотт Хорнетс», который занимает предпоследнее место в Восточной конференции, со счётом 130:134.

«Где-то Майкл Джордан посмеивается над Леброном Джеймсом», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что Майкл Джордан является владельцем «Шарлотт Хорнетс».

Леброн Джеймс в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 27,4 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 6,7 результативные передачи.

Новость по теме
Леброн Джеймс прокомментировал третье поражение «Лейкерс» подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022