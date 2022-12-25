Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Басконии»: в «Химках» был миллионер, который сделал вложения и исчез

Президент «Басконии»: в «Химках» был миллионер, который сделал вложения и исчез
Комментарии

Президент баскетбольного клуба «Баскония» Хосен Керехета высказался, что клубам Евролиги нужно быть финансово стабильными, и привёл в качестве обратного примера российский клуб «Химки».

«Было пять команд, поддержавших Жорди Бертомеу, и шесть, которые не хотели, чтобы он дальше руководил Евролигой. На данный момент есть две совершенно разные точки зрения, касаемые развития турнира. Хотим, чтобы Евролига стала стабильной, как футбольные турниры. Это достигается за счёт экономического контроля, финансового фэйр-плей и централизации телевизионных и коммерческих прав.

К примеру, «Химки» предоставили краткосрочный план. Там пришёл миллионер, вложил деньги и исчез, когда закончились деньги. Я верю в более устойчивые проекты», — цитирует Керехету El Correo.

Бизнесмен Алишер Усманов перестал финансово поддерживать «Химки» в сезоне-2020/2021, команда в итоге заняла последнее место в Евролиге и позднее лишилась места в Единой лиге ВТБ.

Новость по теме
Евролига объявила места проведения двух следующих Финалов четырёх
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022