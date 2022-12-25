Президент «Басконии»: в «Химках» был миллионер, который сделал вложения и исчез

Президент баскетбольного клуба «Баскония» Хосен Керехета высказался, что клубам Евролиги нужно быть финансово стабильными, и привёл в качестве обратного примера российский клуб «Химки».



«Было пять команд, поддержавших Жорди Бертомеу, и шесть, которые не хотели, чтобы он дальше руководил Евролигой. На данный момент есть две совершенно разные точки зрения, касаемые развития турнира. Хотим, чтобы Евролига стала стабильной, как футбольные турниры. Это достигается за счёт экономического контроля, финансового фэйр-плей и централизации телевизионных и коммерческих прав.



К примеру, «Химки» предоставили краткосрочный план. Там пришёл миллионер, вложил деньги и исчез, когда закончились деньги. Я верю в более устойчивые проекты», — цитирует Керехету El Correo.



Бизнесмен Алишер Усманов перестал финансово поддерживать «Химки» в сезоне-2020/2021, команда в итоге заняла последнее место в Евролиге и позднее лишилась места в Единой лиге ВТБ.

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