Владелица «Лейкерс» ответила болельщику, который раскритиковал её в социальных сетях

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс ответила в социальных сетях болельщику, который её ранее раскритиковал за то, что она закрыла комментарии под одним из постов.



Джини Басс ранее опубликовала пост о фонде Шакила О’Нила, но закрыла возможность комментировать, что высмеял один из болельщиков.



«Вы по-прежнему можете публиковать обо мне любые посты, любую информацию, которую хотите. Я лишь пытаюсь привлечь внимание к доброму делу, которое делает фонд Шакила О’Нила, и если вы собираетесь писать обо мне какую-то грязь, то пожалуйста, отделите её от дел, которые связаны с фондом», — отреагировала Басс комментарием в социальных сетях.



«Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас идёт на серии из трёх поражений. Команда одержала 13 побед в 32 матчах и располагается на 13-м месте в Западной конференции.

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