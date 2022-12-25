Харден всерьёз рассматривает вариант с возвращением в «Хьюстон»
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Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассматривает возможность с возвращением в «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
По информации источника, Харден готов вернуться в «Рокетс» в случае неудачного выступления «Филадельфии» в нынешнем сезоне. Игрок готов ради возвращения отклонить опцию игрока на $ 35,6 млн, которой он может воспользоваться летом 2023 года. Таким образом, Харден может стать неограниченно свободным агентом, а «Сиксерс» получат около $ 65 млн под потолком зарплат.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» провела 31 матч, в которых одержала 19 побед при 12 поражениях. «Сиксерс» располагаются на пятом месте в Восточной конференции.
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