Харден всерьёз рассматривает вариант с возвращением в «Хьюстон»

Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассматривает возможность с возвращением в «Хьюстон Рокетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



По информации источника, Харден готов вернуться в «Рокетс» в случае неудачного выступления «Филадельфии» в нынешнем сезоне. Игрок готов ради возвращения отклонить опцию игрока на $ 35,6 млн, которой он может воспользоваться летом 2023 года. Таким образом, Харден может стать неограниченно свободным агентом, а «Сиксерс» получат около $ 65 млн под потолком зарплат.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» провела 31 матч, в которых одержала 19 побед при 12 поражениях. «Сиксерс» располагаются на пятом месте в Восточной конференции.

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