Джей Ар Смит: Уиггинс должен был стать самым ценным игроком финала НБА-2022

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Джей Ар Смит поделился мнением о том, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс должен был быть признан самым ценным игроком финальной серии сезона-2021/2022.



В финале НБА прошлого сезона «Уорриорз» обыграли «Бостон Селтикс» со счётом 4-2, а самым ценным игроком серии был признан Стефен Карри.



«В первой финальной серии «Уорриорз» лучшим и в обороне, и в нападении был Андре Игуодала. В двух следующих Кевин Дюрант был Кевином Дюрантом. И при всём моём уважение к Стефену Карри в последней финальной серии награду самому ценному игроку серии должны были отдать не ему, а Эндрю Уиггинсу», — написал Смит на своей странице в одной из социальных сетей.

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