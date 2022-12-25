«Даллас» открыл статую Дирку Новицки

«Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи знаменитому немецкому баскетболисту Дирку Новицки.



Статуя была возведена неподалёку от арены «Американ Эйрлайнс Центр», на которой «Маверикс» проводят домашние матчи. Сам игрок изображён в момент совершения своего фирменного броска с отклонением.



На основании статуи надпись Loyalty never fades away («Преданность никогда не обесценится»), состоящая из 21 буквы в знак количества сезонов, проведённых Новицки в «Далласе». Сам Дирк Новицки также присутствовал на церемонии открытия.

«Даллас» открыл статую Новицки

Ранее «Маверикс» вывели из обращения игровой номер немецкого баскетболиста. Новицки в 2011 году привёл «Даллас» к первому чемпионскому титулу в клубной истории.