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«Даллас» открыл статую Дирку Новицки

«Даллас» открыл статую Дирку Новицки
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«Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи знаменитому немецкому баскетболисту Дирку Новицки.

Статуя была возведена неподалёку от арены «Американ Эйрлайнс Центр», на которой «Маверикс» проводят домашние матчи. Сам игрок изображён в момент совершения своего фирменного броска с отклонением.

На основании статуи надпись Loyalty never fades away («Преданность никогда не обесценится»), состоящая из 21 буквы в знак количества сезонов, проведённых Новицки в «Далласе». Сам Дирк Новицки также присутствовал на церемонии открытия.

«Даллас» открыл статую Новицки

Ранее «Маверикс» вывели из обращения игровой номер немецкого баскетболиста. Новицки в 2011 году привёл «Даллас» к первому чемпионскому титулу в клубной истории.

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