Дюрант — лидер по точности бросков со средней дистанции с 1996 года
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Бруклин Нетс», американский форвард Кевин Дюрант показывает рекордную эффективность по ходу нынешнего сезона.
Так, Дюрант реализует 58,5% бросков со средней дистанции, что является лучшим показателем за последние 26 лет. 34-летний американец имеет шанс превзойти собственное достижение годичной давности. Ниже приведён список топ-4 игроков:
1. Кевин Дюрант (сезон-2021/2022) – 54,3%
2. Майкл Джордан (сезон-1996/1997) – 50%
3. Дирк Новицки (сезон-2010/2011) – 50%
4. Аллан Хьюстон (сезон-1999/2000) – 49,8%
Ранее в интервью Дюрант рассказал, как отнёсся к чемпионству «Голден Стэйт Уорриорз».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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