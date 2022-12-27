Главный тренер «Бруклина» отреагировал на победную серию команды

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:117. Эта победа стала для команды Жака Вона 13-й в последних 14 матчах. После игры главный тренер высказался по этому поводу.
«Баскетбол. Дело в том, что мы сконцентрированы на сегодняшнем дне. Самая важная часть дня — это игра и наше желание в ней победить. Когда мы идём в спортзал, то говорим о баскетболе. То, как мы помогаем друг другу на площадке, все это про баскетбол. Мы сосредоточены на баскетболе», – приводит слова Вона ESPN.
Напомним, в этом матче американский форвард Кевин Дюрант набрал 32 очка. Это позволило американцу подняться на 15-е место в рейтинге среди игроков, которым удавалось набрать наибольшее количество очков за карьеру в НБА.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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