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Гомельский назвал самый успешный период для сборной России по баскетболу

Гомельский назвал самый успешный период для сборной России по баскетболу
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что сборная России по баскетболу демонстрировала лучшую игру в период с 2006 по 2012 год, когда командой руководил Дэвид Блатт.

«Самой успешной сборной России была команда под руководством Дэвида Блатта в период с 2006 по 2012 год. А лидером в той команде был Андрей Кириленко», — написал Гомельский на своём сайте.

В 2007 году сборная России стала победителем Евробаскета, обыграв в драматичном финале испанцев — 60:59. В 2011 году национальная команда России стала бронзовым призёром турнира, а в 2012-м впервые в истории завоевала олимпийские медали, заняв третье место на турнире в Лондоне.

Ранее Гомельский назвал самые плодотворные годы, когда родились звёзды отечественного баскетбола.

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