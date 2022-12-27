«Клипперс» — третья команда с 1997 года, отыгравшая 14 очков за 3 минуты до конца матча

«Лос-Анджелес Клипперс» стал третьей командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1997 года, которая сумела отыграть разрыв в 14 очков за три минуты до окончания четвёртой четверти, сообщает ESPN AR.

Напомним, сегодня, 27 декабря, «Клипперс» в овертайме обыграли «Детройт Пистонс» (142:131 ОТ), уступая за три минуты до конца основного времени со счётом 112:126, после чего сделали рывок 16:2. Бросок, который установил равенство на табло, был выполнен за пять секунд до сирены.

Отметим, ранее такой камбэк удавалось повторить лишь «Атланте Хоукс» в матче с «Орландо Мэджик» (17 марта 1997 года) и «Сакраменто Кингз» во встрече с «Миннесотой Тимбервулвз» (27 января 2020 года).

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