«Хотел оставить собственное наследие». Кайри Ирвинг — о выступлении за «Кливленд»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поделился воспоминаниями об игре за «Кливленд Кавальерс». Напомним, в составе этого клуба 30-летний баскетболист провёл значительную часть карьеры — с 2011 по 2017 год.
«У меня оттуда куча воспоминаний. В Кливленде я провёл свою единственную тренировку на драфте. C уходом из команды Леброна (Джеймса) на мои плечи легла вся ответственность, и это оказывало на меня дополнительное давление. Никто не мог тогда сказать, оправдаю ли я эти ожидания. Но я пытался занять то место, которое никогда не предназначалось для меня. Я просто хотел оставить своё собственное наследие», — приводит слова Ирвинга Yahoo Sports.
В последнем матче «Бруклин Нетс» обыграл на выезде «Кливленд Кавальерс» со счётом 125:117. Ирвинг в этой встрече набрал 32 очка.
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