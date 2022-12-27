Новичок УНИКСа объяснил, почему переехал в Россию, несмотря на политическую ситуацию

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич объяснил, почему согласился перейти в казанский клуб, несмотря на текущую политическую обстановку в мире.

«Это было лучшим баскетбольным решением для меня. Я хотел остаться на том же уровне, где был, а УНИКС в моём понимании достоин сравнения с «Валенсией». Я хочу играть в Евролиге и могу добиться этого здесь. Я много наблюдал за УНИКСом в прошлом сезоне, он точно заслуживал играть в плей-офф. Мне понравилось, что многие игроки сделали большой скачок в прошлом сезоне. Лоренцо Браун, Марио Хезонья и другие перешли летом в главные клубы Европы.



Также я ждал шанса поработать с Велимиром Перасовичем — одним из лучших тренеров в Европе. Я играл против «Басконии», когда он был там тренером. Все его команды играют в агрессивный баскетбол. Беспокоило ли отсутствие еврокубков? Нет. Посмотрите на наш календарь. Мы же почти как в еврокубках, играем на каждый 3–4-й день. Нет такого, что мы проводим матч и затем отдыхаем целую неделю», — сказал Димитриевич в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, 24-летний македонский баскетболист был арендован УНИКСом в начале августа 2022 года. В этом сезоне Димитриевич принял участие во всех 18 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 11,8 очка, совершая 2,2 подбора и отдавая 6,7 результативной передачи.