«Не ожидал, что здесь так много хороших ресторанов». Димитриевич — о жизни в Казани

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич поделился впечатлениями о жизни в Казани спустя пять месяцев после переезда в этот город.
«Надеюсь, Казань станет для меня вдвойне особенной, когда мы выиграем здесь титул (у Ненада родился здесь сын. — Прим. «Чемпионата»). Пока жена была беременной, много ходили по городу. Мне было интересно посмотреть Казань: до перехода в УНИКС я играл здесь дважды, но видел только отели и арену. Не ожидал, что здесь так много хороших ресторанов, кофеен и других мест, куда можно сходить. Сейчас мы уже гуляем поменьше — заняты ребёнком.
Холода не пугают, в Македонии почти такая же погода в это время года. В последние годы я встречал Рождество в Испании, ходил под солнцем в футболке. Сейчас же есть ёлка, снег. К нам приехали мама и сестра. Наконец-то есть рождественское настроение», — сказал Димитриевич в интервью «БИЗНЕС Online».
Напомним, 24-летний македонский баскетболист был арендован УНИКСом в начале августа 2022 года. В этом сезоне Димитриевич принял участие во всех 18 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 11,8 очка, совершая 2,2 подбора и отдавая 6,7 результативной передачи.
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