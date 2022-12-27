Кевин Лав: «Кливленд» должен вывести из обращения игровой номер Кайри Ирвинга

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав выразил мнение, что клуб должен вывести из обращения второй номер, под которым в составе команды играл разыгрывающий Кайри Ирвинг, ныне выступающий за «Бруклин Нетс».
«Несомненно, это должны сделать сразу после его завершения карьеры. Для меня это даже не вопрос. Он должен быть вписан в историю. Кайри сделал самый важный бросок в истории франшизы и один из самых главных бросков в истории финалов, если учесть, как он завершился», — приводит слова Лава Sports Illustrated.
Лав и Ирвинг были партнёрами по команде в «Кливленде» с 2015 по 2017 год. В 2016 году «Кавальерс» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» (4-3). Победу в решающем матче принёс трёхочковый бросок Кайри за 53 секунды до конца встречи.
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